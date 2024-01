Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: un expert juge le plan de restructuration équitable information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Casino a rappelé jeudi qu'un expert indépendant avait conclu au caractère équitable des modalités de son plan de restructuration financière du point de vue des actionnaires existants.



Dans son rapport, le cabinet Sorgem Evaluation estime que la valeur d'entreprise du groupe se situe autour de 3,7 milliards d'euros sans mise en oeuvre du plan de restructuration, sur la base du prix de l'augmentation de capital réservée au consortium, un niveau très inférieur au montant de l'endettement net, qui atteint près de 7,9 milliards d'euros.



Dans ces conditions, l'expert juge que la valeur économique actuelle par action, et donc la valeur pour 100 actions, est nulle.



Après mise en oeuvre du plan, Sorgemn estime que la valeur de ces 100 actions ressortirait autour de cinq euros, ce qui valoriserait 100 actions de l'actionnaire actuel à un prix unitaire très proche du prix de souscription de l'augmentation de capital.



A l'issue du plan de restructuration, le consortium détiendrait 53,7% du capital de Casino et en prendrait le contrôle, tandis que les actionnaires actuels seront massivement dilués avec environ 0,3% du capital à la date de réalisation de la restructuration, rappelle le distributeur.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -7.58%