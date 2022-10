Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : teste les 7,5E, soit -65% depuis le 1er janvier information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 09:19









(CercleFinance.com) - Casino (-10%) s'enfonce vers de nouveaux plus bas historiques (7,520E à présent).

La règle du report d'amplitude après le plafonnement sous 13,9E laissait craindre une glissade en direction des 7,7E... mais cet objectif est dépassé, ce qui est pour le moins inquiétant.

En cas de rebond, les 10E/9,9E (plancher des 25/26 septembre) font figure de 1ère résistance, 10,9E étant l'objectif suivant (plancher du 2 août dernier)







Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -8.35%