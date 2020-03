Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino suspend ses prévisions 2020 en raison du coronavirus Reuters • 26/03/2020 à 08:58









PARIS, 26 mars (Reuters) - Casino CASP.PA , dont la dette et le niveau de cash-flow est un sujet de préoccupation pour les investisseurs, a annoncé jeudi suspendre ses objectifs financiers pour 2020 et au-delà en raison des incertitudes sur l'ampleur de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Le groupe français de distribution a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 34,6 milliards d'euros (+4,2% à taux de change constants et +0,3% en France) et un résultat opérationnel courant de 1,3 milliard (-3,1%). "Le groupe ne formule plus de perspectives financières car il doit être prudent dans le contexte actuel mais il reste mobilisé sur les mêmes objectifs", a déclaré lors d'une conférence téléphonique le directeur financier, David Lubek, faisant allusion à ses engagements en matière de coûts et de Capex. Hors crédits fiscaux au Brésil, où le groupe contrôle le distributeur brésilien Grupo Pao de Aucucar PCAR4.SA , le résultat opérationnel courant progresse de 5,5% à changes constants. Casino a annoncé la semaine dernière la vente de 567 magasins Leader Price en France, ainsi que trois entrepôts à son concurrent allemand Aldi pour une valeur d'entreprise de 735 million euros. (Dominique Vidalon, avec la contribution de Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

