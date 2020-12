CASINO : succès de l'opération de rachat de la dette obligataire venant à échéance d'ici 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Dans le cadre de l'opération de renforcement de sa structure financière annoncée le 9 décembre, Casino a annoncé le succès de l'offre de rachats obligataires lancée le 14 décembre, avec l'annulation anticipée d'un total de 822 millions d'euros d'obligations arrivant à maturité en 2021. Cette opération, qui renforce la liquidité du groupe et allonge la maturité de sa dette, porte à 1,4 milliard d'euros le montant cumulé des rachats obligataires effectués en 2020, a indiqué la société.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.