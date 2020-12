Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : succès de l'offre de rachats obligataires Cercle Finance • 21/12/2020 à 16:37









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'opération de renforcement de sa structure financière, le Groupe Casino annonce le succès de l'offre de rachats obligataires lancée le 14 décembre, avec l'annulation anticipée d'un total de 822 millions d'euros d'obligations arrivant à maturité en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. ' Cette opération, qui renforce la liquidité du Groupe et allonge la maturité de sa dette, porte à 1,4 milliard d'euros le montant cumulé des rachats obligataires effectués en 2020 ' indique le groupe. A l'issue de cette opération, les fonds sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette s'établiront à 487 millions d'euros.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -3.46%