CASINO : signature d'un accord relatif à l'accompagnement des salariés du secteur caisse

Mercredi 26 février 2020, les enseignes Géant Casino et Casino Supermarché et quatre des cinq organisations syndicales représentatives (FO, CFDT, Unsa, CFE-CGC) ont signé un plan de développement des compétences sur 3 ans, qui concernera au total 6 000 hôtes de caisse, pour un budget total de 5 millions d'Euros.

La direction de Distribution Casino France annonce la signature de cet accord, fruit d'un dialogue social nourri illustrant un constat partagé : dans un contexte de mutation de la grande distribution liée à l'évolution des habitudes de consommation et des modes de paiement, il est nécessaire de se projeter vers les solutions de demain en développant le commerce " phygital ", qui propose plus de digital et plus de conseil clients, pour une expérience d'achat sans contrainte.

