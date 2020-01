Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : se reprend vers 39,5E Cercle Finance • 14/01/2020 à 15:24









(CercleFinance.com) - Casino se reprend vers 39,5E et se rapproche de l'ex-support des 39,7E du 4/12. Observait-on un nouveau 'bear trap' alors que le titre semblait parti pour refermer le 'gap' haussier des 35,81E du 19 août, avec un palier de soutien potentiel vers 34,5E. En cas de poursuite du rebond, la tendance demeure baissière sous 43E.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.69%