Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : se développe dans le e-commerce avec une marketplace Cercle Finance • 22/04/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce aujourd'hui que les enseignes éponymes vont lancer leur ' marketplace ' alimentaire sur casino.fr à compter du 26 avril. Directement intégrée dans casino.fr, cette ' marketplace ' renforcera l'offre existante de 20 000 références en proposant 15 000 références supplémentaires (soit 35 000 au total), puis 50 000 nouvelles références dès le mois de juillet (soit 70 000 au total), avant de monter en puissance pour atteindre 500 000 références fin 2022. La ' marketplace ' deviendra alors le premier site e-commerce alimentaire de France, assure déjà Casino. ' L'évolution des comportements d'achat depuis l'apparition de la crise sanitaire s'est traduite concrètement par une accélération du recours aux sites marchands ', a constaté Casino qui, à terme, compte devenir ' leader en nombre de points de retrait e-commerce en France '.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +1.23%