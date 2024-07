Casino, Sartorius, Sopra-Steria... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abeo

Abeo, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 56,6 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024/25, en repli organique de 2,7% par rapport au premier trimestre 2023/24. Les prises de commandes s'élèvent à 68,6 millions d'euros, en progression de 5,3%.

Air France-KLM

Air France-KLM et Air France annoncent avoir renégocié avec succès leur ligne de crédit renouvelable liée au développement durable, portée à 1,4 milliard d'euros, avec une extension de son échéance à juillet 2028. En mars 2023 Air France-KLM et Air France, en qualité de co-emprunteurs, ont signé une ligne de crédit renouvelable (RCF) liée au développement durable de 1,2 milliard d'euros.

Aton

Aton annonce la finalisation de sa restructuration financière, avec la conversion des créances en actions à travers une augmentation de capital réservée, permettant "un désendettement financier de la société et un renforcement significatif de sa structure financière". Grâce à cette opération , l'ex-Hybrigenics, holding spécialiste du domaine de la santé, dispose désormais d'un horizon de trésorerie de 18 mois qui lui offre "une importante marge de manœuvre pour financer de futures initiatives de croissance et d'innovation".

Axway

L'éditeur de logiciels publiera ses résultats du premier semestre.

Casino

Le groupe Casino confirme que la société Casino Guichard Perrachon a fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par le Parquet National Financier (PNF) portant sur des faits susceptibles d'être qualifiés de manipulations de cours et de corruption privée remontant aux années 2018 et 2019, au terme de laquelle une phase d'échange avec le PNF a été initiée. A ce stade de la procédure, Casino n'est pas renvoyée devant une juridiction pénale. Le groupe Casino précise qu'il communiquera sur les suites de la procédure .

DMS

DMS, spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances, destinée principalement à la radiologie et à l'ostéodensitométrie, affiche un chiffre d'affaires en progression de 21% au deuxième trimestre, à 13 millions d'euros. A 22,9 millions, le chiffre d'affaires du premier semestre est en hausse de 10% sur un an. La société se dit confiante dans "sa capacité à réaliser une croissance soutenue sur l'ensemble de l'exercice" avec "une augmentation du taux de marge brute de 2 à 3 %".

Genoway

Genoway annonce un chiffre d'affaires de 10,7 millions d'euros au premier semestre 2024, contre 9,3 millions d'euros au premier semestre 2023, soit une croissance exclusivement organique de 15%, conforme à l'objectif communiqué en mars dernier. Cette société est spécialiste de la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique de sélectionner les candidats médicaments les plus efficaces et les plus sûrs. Pour la 5ème année consécutive, elle "continue de générer semestre après semestre une croissance organique à deux chiffres".

Maurel et Prom

Le conseil d'administration de Maurel et Prom a coopté Jaffee Suardin en qualité d'administrateur et l'a nommé président du conseil d'administration en remplacement de John Anis pour la durée restant à courir de son mandat. Jaffee Suardin, actuellement président directeur de Pertamina Internasional EP, a évolué pendant 20 ans dans l'industrie pétrolière et gazière et également pendant 4 ans au Ministère de l'énergie et des ressources minières de la république indonésienne.

Orapi

Le fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Roche Bobois

Roche Bobois, spécialiste de l'ameublement haut de gamme, a publié un chiffre d'affaires de 204,4 millions d'euros, en repli de 7,8% au premier semestre 2024. L'activité des magasins en propre du groupe (toutes enseignes confondues) a enregistré un volume d'affaires équivalent au niveau élevé de juin 2023 (182,8 millions d'euros). Côté perspectives, le groupe confirme le retour à la croissance attendu de son chiffre d'affaires au second semestre

Sartorius Stedim Bio

Sartorius, spécialiste des technologies de laboratoire, a publié, au titre de son premier semestre, un résultat net de 104 millions d'euros, contre 244 millions d'euros à la même période l'année précédente. Son Ebitda courant a diminué de 6,8 % pour atteindre 387 millions d'euros. Sur la période, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros, en baisse organique de 3,8 %.

Sopra-Steria

Sopra -Steria, spécialiste de la tech en Europe, a fait par de ses résultats préliminaires du premier semestre, incluant un chiffre d'affaires estimé à 2,95 milliards d'euros, en croissance de 3,8%. Le groupe a revu en baisse son objectif de croissance organique pour l'année en cours, invoquant "un climat d'incertitude qui s'est nettement accru en France. Il ne table plus que sur un chiffre d'affaires "à peu près stable" à taux de change et périmètre constant en 2024, au lieu d'une croissance organique de 2% à 4%.

Ubisoft

Ubisoft a affiché des réservations nettes ("net bookings") au premier trimestre de 290 millions d'euros, contre un objectif de 275 millions d'euros fixé auparavant. Pour le deuxième trimestre, l'éditeur de jeux vidéo s'est fixé un objectif de réservations nettes aux alentours de 500 millions d'euros. Le chiffre d'affaires IFRS15 s'élève à 323,5 millions d'euros, sur la période en hausse de 12%.

Wallix

Wallix, éditeur européen de logiciels de cybersécurité, a enregistré, au 30 juin 2024, un chiffre d'affaires consolidé de 15,1 millions d'euros, en croissance de 8,7%. Le revenu mensuel récurrent (MRR) est ressorti à 1,8 million d'euros, en hausse de 30,2% par rapport à l'année dernière à la même période. "Malgré un mois de juin perturbé par les incertitudes sur le paysage politique et économique qui ont retardé certaines signatures de grands contrats notamment dans le secteur public, la dynamique commerciale reste globalement très positive", souligne un communiqué.