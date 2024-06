Casino, Safran,Valneva... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - BioSenic

Société de biotechnologie, BioSenic a signé une nouvelle convention de souscription pour un montant maximum de 2,1 millions d'euros d'obligations convertibles ("OC"), arrangé par ABO Securities par l'intermédiaire de son entité affiliée Global Tech Opportunities 15 ("GTO 15"). Les OC seront émises et souscrites en sept tranches au maximum. Une première tranche de 30 OC d'un montant total en principal de 300 000 euros sera souscrite (et le paiement instruit) par GTO 15 dans les prochains jours. La deuxième tranche est envisagée pour le 10 juillet 2024.

Casino

Le groupe Casino annonce la signature d'une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de la société Codim 2, qui exploite en Corse 4 hypermarchés, 9 supermarchés, 3 Cash & Carry et 2 drives ayant réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros en 2023. Le groupe Rocca s'est engagé dans le cadre de cette cession à reprendre l'ensemble des magasins, qui seront exploités sous l'enseigne Auchan, ainsi que l'ensemble des salariés des magasins et du siège de Codim 2.

EuropaCorp

EuropaCorp a enregistré un résultat net de 0,9 million d'euros sur l'exercice 2023/2024, clos fin mars, contre un profit de 0,1 million d'euros, un an plus tôt. En un an, le résultat opérationnel du studio de cinéma est passé de 3,9 millions d'euros à 3,6 millions d'euros, soit une marge de 10% comme l'an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 6% à 35,3 millions d'euros. Les frais généraux s'établissent à 11,2 millions d'euros, soit une économie de 2,7 millions d'euros sur un an.

Fountaine Pajot

Le fabricant de catamarans communiquera ses résultats du premier semestre.

Icade

A compter du 1er juillet 2024, Alexis de Nervaux rejoint Icade en tant que membre du comité exécutif en charge de la direction des systèmes d'information et de la transformation digitale du groupe. Débutant sa carrière en lançant une agence de communication internet en 2000. et après un passage chez KPMG en qualité de consultant senior dans des projets de transformation digitale, Alexis de Nervaux rejoint Total en tant que responsable de la transformation digitale pour la branche Exploration et Production, pour la France, le Nigéria et l'Angola.

Lhyfe

Lhyfe, spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annonce l'obtention d'une subvention pouvant atteindre 125,6 millions de couronnes suédoises (environ 11 millions d'euros) de la part de Klimatklivet, programme d'investissement soutenu par l'Agence suédoise de protection de l'environnement, pour construire une unité de production d'hydrogène vert à Trelleborg, la ville la plus méridionale de Suède.

Ose Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce que la société a conclu un accord commercial et de partage de revenus avec un centre mondial leader dans la recherche et le traitement contre le cancer, basé à New York. Cet accord mondial et exclusif avec le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) porte sur des droits attachés à des brevets d'OSE Immunotherapeutics et des brevets codétenus avec le MSK dans le domaine des thérapies par cellules CAR (Chimeric Antigen Receptor) dans le traitement de cancers exprimant l'Interleukine-7 Récepteur (IL-7R), en particulier les tumeurs hématologiques.

Prismaflex International

Le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format annoncera ses résultats annuels.

Riber

Riber, spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs annonce la vente d'un nouveau système de production MBE 49 en Asie. Un client industriel asiatique a récemment commandé une machine MBE 49 pour renforcer sa capacité de production de dispositifs photodiode et d'amplificateurs optiques en GaAs basés sur des lasers à points quantiques. Cette commande sera livrée en 2025.

Safran

Safran annonce être entré en discussions exclusives en vue d'acquérir 100 % du capital de Preligens, l'un des leaders de l'intelligence artificielle (IA) dédiée aux industries de l'aérospatial et de la défense, pour une valeur d'entreprise estimée à 220 millions d'euros. Fondée en 2016, Preligens propose des solutions éprouvées basées sur l'IA pour analyser les images à haute résolution, les vidéos FMV (full motion video) et les signaux acoustiques.

Trigano

Le spécialiste du véhicule de loisirs publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valneva

Valneva SE, spécialiste des vaccins, a fait savoir que Santé Canada a approuvé Ixchiq, vaccin à injection unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Valneva reçoit ainsi une deuxième autorisation de mise sur le marché après l'approbation de l'agence américaine Food and Drug Administration (FDA) en novembre 2023. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a également recommandé récemment l'autorisation du vaccin en Europe.