(CercleFinance.com) - Casino s'arrache de +7% vers 29E alors qu'acheter les valeurs les plus 'shortées' semble devenu la martingale permettant de réaliser des profits interstellaires en bourse. Le titre ayant soulevé la résistances des 28,8E du 13 et 14 janvier (et ex-plancher du 12 mars 2020), il pourrait -en cas de confirmation- fuser jusque vers 31,5E, l'ex-plancher du 21/05/2020.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +4.18%