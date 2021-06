CASINO : rumeurs (démenties) autour de la vente de sa participation dans GPA

(AOF) - Selon la presse brésilienne, Casino souhaiterait se séparer de sa participation de 41% dans le distributeur brésilien GPA. Le quotidien O Estado de S. Paulo, l'un des plus importants du pays, a notamment rapporté que le français avait mandaté la banque d'affaires BR Partners pour mener à bien cette opérations. De son côté, le journal Valor Economico a affirmé que Casino réfléchissait à une cession de ses parts depuis un certains temps, mais que cela dépendrait de l'intérêt de potentiels acquéreurs.

GPA a répondu ce jour par voie de communiqué pour démentir ces rumeurs : le groupe brésilien "informe ses actionnaires et le marché en général, après avoir interrogé sa direction et son actionnaire de contrôle, qu'aucune banque n'a été engagée et qu'il n'y a pas de processus de vente en cours".

La semaine dernière, une autre rumeur, démentie elle aussi, faisait état d'un projet de scission d'Exito, un distributeur colombien et filiale de GPA. Un projet censé entrer dans le cadre du plan de Casino de simplifier ses activités en Amérique Latine et d'obtenir une meilleure valorisation de ses actifs.

Contacté par l'AOF à cette occasion, le groupe Casino avait déclaré que la simplification de ses activités en Amérique Latine avait déjà eu lieu avec la scission du distributeur Assaí, une autre filiale brésilienne de GPA, en mars dernier.