Casino : risque d'E/T/E 46,9/49,5/46,6E pas écarté

(CercleFinance.com) - Casino reste vulnérable: le risque d'E/T/E 46,9/49,5/46,6E n'est pas pas écarté, surtout après un pullback sous 43,85E le 27 décembre. Le signal baissier serait validé par la cassure du plancher (et 'ligne de cou') des 39,7E du 3 décembre.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -1.71%