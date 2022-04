Casino retrouve la confiance après un trimestre soutenu par l'Amérique Latine

(AOF) - Casino (+1,61% à 16,36 euros) a figuré un temps parmi les plus fortes hausses du SBF 120 après avoir publié ce matin une activité trimestrielle en amélioration, avant de réduire ses gains. Le distributeur a en effet réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros, en croissance de 4,7%, dont +3,2% en comparable. En France notamment, l'activité a reculé de 1,1% sur un an (-1,6% en comparable), ce qui constitue un certain redressement par rapport au quatrième trimestre 2021, lorsque le repli avait été de 2,4%, dont -3% en organique.

C'est également mieux que le consensus, qui attendait un repli de 2% en comparable.

Tous les formats se sont également redressés, bien que toujours en repli, aussi bien les hypermarchés (-1,2% vs -4,7% au T4 2021) que les supermarchés (-2,5% vs -3,3% au T4 2021) et les commerces de proximité (+3,7% vs -0,7% au T4 2021). Les enseignes Franprix et Monoprix ont en revanche perdu encore un peu de terrain, avec des baisses respectives de leur activité de -2,2% sur un an (-2% au T4 2021) et -3% (-2,8% au T4 2021).

Cependant, les enseignes ont retrouvé une dynamique de croissance sur les 4 dernières semaines du trimestre, précise Casino, avec une progression comparable de 2%.

Du côté des ventes alimentaires en ligne, l'Hexagone a connu une dynamique de croissance soutenue de 21% sur le trimestre.

Mais c'est surtout en Amérique latine, le second marché le plus important du distributeur français, que la croissance a été la plus importante, puisqu'elle a atteint 13,2% au total, dont +9,7% en comparable, grâce aux bonnes performances d'Assai (+6,7%) au Brésil et surtout de Grupo Exito (+20,8%) en Colombie.

Enfin, l'autre point crucial attendu des analystes concerne l'endettement du groupe. Alors que celui-ci est engagé dans un plan de cession de 4,5 milliards d'euros jusqu'en 2023, la variation de sa dette nette en France (hors GreenYellow) sur le premier trimestre 2022 est en amélioration de +569 millions d'euros par rapport à celle de l'an dernier.

Sur l'exercice 2022, Casino vise toujours un niveau de rentabilité élevé et une amélioration de la génération de cash-flow en France, affirmant "sa confiance à retrouver une dynamique de croissance en capitalisant sur ses actifs différenciants et ses services innovants", tels que l’ouverture de 800 magasins de proximité, principalement en franchise, et l'e-commerce grâce à la livraison à domicile.

Points clés

- Groupe de distribution alimentaire créé en 1898 présent en France, Brésil et Colombie ;

- Distributeur pesant 31,9 Md€ organisé en 3 branches : France Retail sous les enseignes Casino, Monoprix, Franprix, Spar et Vival pour 48 % des ventes, Latin Retail en Amérique latine pour 46 % sous enseignes Assaï, GPA et extra au Brésil, Exito et Libertad en Colombie et, enfin, l’e-commerce pour 6 % sous la marque CDiscount ;

- Modèle d’affaires fondé sur des marques à identités fortes, sur la transformation digitale, sur l’innovation et les partenariats et sur un maillage centré sur les régions les plus dynamiques ;

- Capital verrouillé par le holding Rallye (52 % du capital), lui-même filiale de Euris, détenue par Jean-Charles Naouri, président directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière toujours tendue avec des capitaux propres de 6,1 Md€ face à une dette nette ramenée à 4,6 Md€.

Enjeux

- Stratégie d’innovation dynamique : gestion et monétisation des data au sein de RelevanC, offre de cloud avec ScaleMax / déploiement de l’offre CDiscount à 900000 sites marchands européens et partenariat avec 3 leaders européens de l’e-commerce donnant accès à 230 millions de clients / déploiement de magasins autonomes et applications dédiées selon les marques / digitalisation des plateformes logistiques et de livraison avec Amazon et Ocado ;

- Stratégie environnementale : capitalisant sur l’expertise photovoltaïque « Green Yellow » avec un pipeline de 809 MWp et sur l’offre de produits bio, en points de vente Casino / visant une réduction d’émissions de CO2 de 18 % en 2025 et de 38 % en 2030 (vs 2015) ;

- Poursuite des gains de parts de marché de Floa Bank, ex-Banque Casino ;

- Vers une simplification des actifs latino-américains, débouchant sur une participation directe dans GPA (41 %) et Assai (41 %) ;

- Après la cession de Leader Price, attente de cessions de 1,7 Md€ pour renforcer le bilan.

L'explosion des "dark stores"

Huit acteurs se sont lancés sur le créneau de la livraison express. Les pionniers - le français Cajoo, le britannique Dija ou les allemands Flink et Gorillas – doivent désormais affronter le turc Getir et le russe Yango Deli. Ces acteurs rivalisent de rapidité pour ouvrir des « dark stores », surfaces de 300 à 400m 2 en rez-de-chaussée où sont préparées les commandes. Signe de la vitalité de cette activité, le turc Getir a levé en juin 2021 460 millions d’euros, ce qui valorise l’entreprise 6,3 milliards, soit presque la moitié de la valorisation de Carrefour… Les distributeurs traditionnels réagissent : Carrefour a pris une participation dans Cajoo et 900 de ses magasins proposent également la livraison de courses express (entre 20 et 40 minutes).