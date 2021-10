Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : retombe sur 22,5E information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Casino enfonce définitivement le support des 23E du 22/09 et 1er octobre retombe sur 22,5E, l'ex-zénith du 22/10/2020. En cas de poursuite de la glissade, le titre pourrait bien retourner tester la zone des 21,6E, l'ex-plancher de fin juillet 2020.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -3.68%