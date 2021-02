Casino : résultat net part du Groupe de -886 ME en 2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 31,9 MdsE en 2020, soit une croissance de +9,0% en organique et un recul de -7,9%.

L'EBITDA Groupe s'établit à 2 742 ME, en hausse de +3,9% après impact du change et de +17,0% à taux de change constant. Le ROC Groupe s'établit à 1 426 ME (1 287 ME hors crédits fiscaux) soit une variation de +7,9% après impact du change et de +25,2% à taux de change constant (+14,8% hors crédits fiscaux).

Le Résultat Net des activités poursuivies, Part du Groupe s'établit à -370 ME (contre -396 ME en 2019). Le Résultat Net de l'ensemble consolidé, Part du Groupe s'établit à -886 ME contre -1 444 ME en 2019.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale 2021 de ne pas verser de dividende en 2021 au titre de l'exercice 2020. Pour les perspectives 2021, le groupe vise une croissance rentable, une génération de cash-flow et la poursuite du désendettement.