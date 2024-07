Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: résultat net de l'ensemble consolidé de 39 ME information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 4,2 MdsE, en baisse de 3,5% en données comparables au 1er semestre 2024 et de 5,9% au total après prise en compte d'un effet de -2,4% (principalement périmètre et rationalisation du parc).



Au 2ème trimestre2024, le chiffre d'affaires ressort à 2,1 MdsE, en variation de -3,1% en données comparables et de -7,1% au total après prise en compte d'un effet de -3,3% (principalement périmètre et rationalisation du parc) et d'un effet calendaire de -0,7%.



L'EBITDA ajusté Groupe s'établit à 255 ME au 1er semestre (-23,8%), reflétant une marge de 6,1% (-143 bps).



Le Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe s'établit ainsi à 2 549 ME (-918 ME au 1er semestre 2023). Le Résultat net de l'ensemble consolidé, part du Groupe s'établit à 39 ME (contre -2 231 ME au 1er semestre 2023).



Au 1er semestre 2024, le cash-flow libre avant frais financiers ressort à -413 ME (-735 ME au 1er semestre 2023) après paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023 (-153 ME)





