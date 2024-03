Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: restructuration financière et suspension de cotation information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa restructuration financière Casino

annonce diverses augmentations de capital, réservées aux créanciers sécurisés, aux créanciers obligataires, aux porteurs de TSSDI et au consortium SPV.



L'augmentation de capital est associée à l'émission de 2.275.702.822 bons de souscription au prix d'exercice d'un centime d'euro (0,01 E), à l'émission de 2.111.688.559 bons de souscription d'actions ordinaires au prix d'exercice initial de 0,0461 euro, et à l'émission de 542.299.330 bons de souscription d'actions au prix d'exercice de 0,0000922 euro chacun.



Il est rappelé que les Augmentations de Capital Réservées et les émissions des BSA s'inscrivent dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée de Casino arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 26 février 2024.



Dans ce contexte, la cotation des actions Casino sera suspendue le 27 mars et devrait reprendre le 28 mars 2024 à l'ouverture du marché (sous réserve de la bonne réalisation de la restructuration financière).







Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -64.23%