Casino: restructuration attendue, Oddo BHF abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 10:07

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Casino, avec un objectif de cours nettement réduit de 6,4 euros à 1 euro, anticipant 'une année 2023 calamiteuse... et une restructuration de grande ampleur'.



L'analyste rapporte que les chiffres présentés hier par Casino dans son slideshow traduisent l'effet d'une baisse marquée des prix depuis le début du mois de mars, sans pour autant la compenser par une augmentation aussi marquée de la fréquentation et des achats de clients.



Le groupe indique tabler sur une croissance des ventes positives au T4 2023 pour les supermarchés et d'ici le S1 2024 pour les hypermarchés.



Dans ce contexte, l'EBITDA 2023 après loyer est attendu à 439 ME (Oddo BHF tablait sur 775 ME dans son modèle) et l'EBITDA 2024 après loyer est attendu à 656 ME.



'Toutes les modalités de la restructuration ne sont pas arrêtées, mais quel que soit le scenario, l'hypothèse centrale est celle d'une dilution massive des actionnaires actuels. Nous ajustons donc notre OC à 1.0 E vs 6.4 E qui constitue un best-case scenario en attendant davantage de visibilité sur les paramètres de la restructuration', conclut le broker.