Casino: requête d'une procédure de Chapter 15 aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir déposé le 15 février des requêtes aux fins d'ouverture d'une procédure de Chapter 15 du code des faillites américain (Bankruptcy Code) auprès de la Bankruptcy Court du Southern District de New York.



Il s'agit d'obtenir la reconnaissance aux Etats-Unis des procédures de sauvegarde accélérée au niveau de Casino et de six de ses filiales, et le cas échéant des jugements arrêtant les plans de sauvegarde accélérée y afférents, afin d'en assurer l'exécution aux Etats-Unis.



La procédure n'aura aucune incidence sur les relations du groupe de distribution avec ses partenaires opérationnels et ses salariés. L'audience devant la Bankruptcy Court devrait se tenir le 21 mars.





