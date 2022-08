Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : reprend appui sur les 12,5E information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 11:10









(CercleFinance.com) - Casino reprend appui sur les 12,5E et refranchit le seuil des 13E mais cela ne change pas la dynamique qui demeurera baissière tant que les 14E (résistance de la mi-août) n'aura pas été refranchie.

Le prochain objectif serait alors le comblement du 'gap' des 15,69E du 101 juin.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +3.98%