Casino : replonge de -13% vers 7,26E

(CercleFinance.com) - Casino dévisse de -13% après publication d'un chiffre d'affaires de 5,4MdsE, en croissance de seulement 1% (ce qui est bien inférieur à ses concurrents, et très faible inflation déduite).

Le titre efface ses gains depuis le 27 avril et semble bien parti pour retracer le support oblique court terme qui gravite vers 6,66E





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -15.60%