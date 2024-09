Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: renouvelle son partenariat avec l'AS Saint-Etienne information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Groupe Casino annonce le renouvellement de son partenariat avec l'AS Saint-Etienne (ASSE) pour la saison 2024-2025 de Ligue 1 McDonald's, établissant un record de longévité dans le sponsoring du football en France.



Débuté en 1919, ce partenariat se poursuit avec un soutien renforcé à l'équipe féminine de l'ASSE, le logo du groupe Casino apparaissant désormais sur leur maillot.



En parallèle, le groupe Casino continue de soutenir le Kids Club de l'ASSE en finançant des projets pédagogiques.



' Nous sommes fiers de poursuivre notre engagement auprès de l'ASSE et heureux de voir les Féminines inclues dans ce partenariat. Nous souhaitons à nos deux équipes de coeur de beaux succès pour la nouvelle saison', a commenté Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PER 3,47 EUR Euronext Paris -0,52%