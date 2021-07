Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : renouvelle son partenariat avec Deliveroo pour 2 a Cercle Finance • 01/07/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino a annoncé aujourd'hui renouveler son partenariat pour deux ans avec Deliveroo, permettant ainsi aux clients de se faire livrer 'en moins de trente minutes en moyenne' des produits des enseignes du groupe Casino. Cette consolidation du partenariat va permettre d'accélérer le déploiement du service dans les points de vente Monoprix et La Nouvelle Cave en région parisienne. Le maillage territorial va aussi être élargi à de nouvelles villes comme Nancy, Lille, Perpignan, Angers, Mulhouse, Bayonne, Le Mans, Brest, Blois, Compiègne ou Arras, précise le groupe.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.82%