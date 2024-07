Casino, Renault, Sodexo... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide annonce la création d'une direction industrielle groupe unique et à l'échelle mondiale afin de mieux répondre aux besoins de ses clients, en optimisant les processus industriels pour assurer leur assurer "les standards les plus élevés en matière de sécurité, de qualité, de fiabilité et d'efficience". Pascal Vinet, directeur général adjoint du groupe, supervisera cette nouvelle direction, tout en continuant de superviser la fonction groupe "sécurité et sûreté" et la branche d'activité mondiale "industriel marchand".

Argan

Au cours du premier semestre 2024, Argan a enregistré une forte hausse de 8% des revenus locatifs à 98 millions d'euros. "Cette croissance provient essentiellement de la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier 2024 et de l'effet année pleine des livraisons de 2023, complété par les livraisons de 2024", explique la foncière française spécialisée dans la location d'entrepôts. Ils ont progressé de 9% au deuxième trimestre.

Carmila

Carmila annonce la finalisation de l'acquisition de 93% du capital de Galimmo SCA pour un prix total de 272 millions d'euros, soit 9,02 euros par action. L'acquisition a été réalisée simultanément à l'acquisition de Cora France par Carrefour. Avant ces opérations, Galimmo SCA a cédé, à son actionnaire contrôlant, sa participation non stratégique minoritaire de 15% dans sa filiale belge et le prêt accordé à cette dernière pour un montant total de 76,5 millions d'euros.

Carrefour

Carrefour a finalisé l'acquisition des enseignes Cora et Match en France, auprès du groupe Louis Delhaize. Cette opération consolide la position de Carrefour sur le marché de la distribution alimentaire en France, avec 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match, essentiellement situés dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est historiquement peu présent. Ces magasins représentent environ 2,4% de parts de marché de la distribution alimentaire en France. La valeur d'entreprise de l'opération est de 1,05 milliard d'euros.

Casino

Le groupe Casino annonce la vente de 66 magasins conformément aux accords conclus le 24 janvier 2024, avec le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France. Cette transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 213 millions d'euros. Il est rappelé que le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France se sont engagés à reprendre l'ensemble des contrats de travail des salariés affectés aux magasins et aux stations-services transférés conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Elis

Elis annonce l'acquisition de 100% de Wonway Manufacturing en Malaisie. Créé en 1984, Wonway propose des services de tenues réutilisables pour salles propres (Cleanroom) à une clientèle majoritairement formée de groupes internationaux opérant dans les secteurs des semi-conducteurs, des dispositifs médicaux et de la chimie. En 2023, Wonway a généré un chiffre d'affaires de 5,9 millions d'euros avec une marge d'Ebit d'environ 15%. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juillet 2024.

Mersen

Mersen annonce l'acquisition de GMI Group (Graphite Machining Inc.), un expert dans la purification et l'usinage de graphite et de composites carbone. Cette nouvelle acquisition permet au pôle Advanced Materials de Mersen de renforcer sa présence aux Etats-Unis, avec des capacités additionnelles d'usinage et de transformation du graphite isostatique et extrudé et des feutres d'isolation, permettant également des synergies entre les sites. Cette opération renforce la position de leader de Mersen sur certains marchés comme l'aéronautique, les industries de procédés et l'énergie.

Nexity

Nexity annonce l'arrivée du terme de l'action de concert en étoile, regroupant les principaux dirigeants du groupe, la société Crédit Mutuel Arkéa et La Mondiale (représentant à fin décembre 2023 19,27% du capital et 19,55% des droits de vote), qui portait sur la seule politique de vote des actionnaires concernés en Assemblée générale.

Quadient

Quadient a annoncé que près de 50% des grands contrats signés en mai en Amérique du Nord avec des clients d'automatisation du courrier incluaient des applications d'automatisation digitale, soulignant l'impact crucial de ses solutions logicielles sur les décisions clients. De plus, deux tiers de ces contrats de ventes croisées, obtenus par les équipes courrier de Quadient, comportaient à la fois des systèmes d'automatisation du courrier et des solutions digitales, atteignant ainsi un taux d'intégration de plus de 60%.

Renault

Ampere, filiale de Renault spécialiste du véhicule électrique et du software annonce l'élargissement de son offre de batteries, en intégrant la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) aux côtés du NMC (Nickel Manganèse Cobalt), actuellement utilisées par Renault ". " Ces nouvelles technologies permettront de réduire d'environ 20 % le coût des batteries à partir de début 2026 ", a souligné Ampere. Cette décision est une réponse efficace et innovante à la volatilité des marchés et à l'évolution des technologies ", précise la société.

Sodexo

Le chiffre d'affaires consolidé de Sodexo au troisième trimestre de l'exercice 2024 atteint 6,1 milliards d'euros, en hausse de 5,6% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -1%. La croissance interne s'établit à 6,8%. La croissance interne est affectée par un changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un contrat significatif dans la zone Reste du Monde. En excluant ce changement comptable, la croissance interne sur ce trimestre s'élève à +7,2%.

Vallourec

Vallourec a reçu les autorisations nécessaires de l'autorité environnementale de l'État (COPAM) et du régulateur minier fédéral (ANM) pour lancer la première phase d'extension de sa mine de fer de Pau Branco. La mine, située dans l'État de Minas Gerais, au Brésil, fournit des matières premières pour le processus de production de tubes intégrés verticalement de Vallourec et permet de diversifier les sources de revenus du groupe grâce à la vente de minerai de fer.