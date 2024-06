Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: regroupement des actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Casino annonce la finalisation du regroupement des actions composant son capital, par voie d'échange de cent actions existantes contre une nouvelle, et l'effectivité de la réduction de son capital, par voie de diminution de la valeur nominale des actions.



Ces ajustements techniques purement arithmétiques sont sans impact sur la valeur des titres Casino détenus en portefeuille par chaque actionnaire. Les actions nouvelles sont éligibles au SRD (Service de Règlement Différé) à compter du 14 juin.



En conséquence du regroupement d'actions, des ajustements de la parité d'exercice des bons de souscription d'actions et des droits d'attribution au titre des plans d'attribution gratuite d'actions, ont été décidés.





Valeurs associées CASINO GUIC PER 0.00 EUR Euronext Paris -100.00%