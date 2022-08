Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : refranchit en force les 12E information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Un support semble avoir été trouvé vers 10,8E (le 2 août) et Casino refranchit en force les 12E en direction du récent support des 12,46E.

L'objectif suivant serait l'ex-point bas des 13,54E des 7/8 mares dernier.





