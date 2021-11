Casino refinance sa dette

(AOF) - Le Groupe Casino a annoncé le lancement d'une opération de refinancement lui permettant d'allonger la maturité de sa dette et d'en abaisser le coût. Cette opération comprend un abondement de son prêt à terme (Term Loan B) de maturité août 2025 pour un montant cible de 400 millions d'euros et une offre de rachat sur les souches obligataires de maturité janvier 2023 et mars 2024.

" Les fonds levés et éventuellement non utilisés à l'issue de l'offre de rachat seront utilisés pour des rachats et remboursements de dettes ultérieurs ", a précisé le distributeur.

La finalisation de ces opérations est attendue dans les prochaines semaines.

AOF - EN SAVOIR PLUS