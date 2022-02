Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: réduction de la perte nette annuelle information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le distributeur alimentaire Casino publie un résultat net part du groupe de -530 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre -890 millions en 2020, et un EBITDA de 2,53 milliards, en repli de 7,7% après impact du change et de 4,7% à taux de change constant.



A 30,5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires s'est tassé de 0,8% en comparable, avec une baisse de 5,4% en France Retail liée à l'effet de la crise sanitaire sur la région parisienne et les zones touristiques, un chiffre stable sur Cdiscount, et une hausse de 2,7% en Amérique Latine.



Casino vise désormais l'achèvement de son plan de cession de 4,5 milliards d'euros (dont 1,3 milliard restant à réaliser) d'ici fin 2023. Afin de prioriser le désendettement, le conseil d'administration ne proposera pas de verser de dividende en 2022 au titre de 2021.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris 0.00%