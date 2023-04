Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : recule de 2% sur un projet d'AK de 1,1MdsE information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Casino régit de façon très mesuré au projet d'augmentations de capital d'un montant total de 1,1 milliard d'euros proposé par Daniel Křetínský (qui inclurait un rapprochement avec Teract.

Le titre cède 2% vers 6,40E (plancher de 6,08E en intraday) et préserve le plancher des 6E du 5 avril et pourrait inverser la polarité baissière au-delà de 7E





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -2.24%