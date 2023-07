Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : rechute vers 2,78E, la situation demeure critique information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Casino rechute vers 2,78E et se rapproche de son plus bas historique des 2,64E du 5 juillet

Difficile de trouver un objectif graphique sous les 3E : dernière grande oscillation entre 5 et 8,3E induit un risque d'aller chercher... 1,7E.







Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -7.46%