Casino : rechute sur 31,65E, menace les 31,45E Cercle Finance • 03/07/2020 à 15:44









(CercleFinance.com) - Casino rechute sur 31,65E et se rapproche d'un retracement du plancher des 31,45E des 20/21E mai. En cas d'enfoncement de ce plancher des 31,5E, Casino irait chercher le plancher 29E du 12 mars.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -4.18%