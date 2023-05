Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : rechute de -15% en 4 séances information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 09:58









(CercleFinance.com) - Casino rechute de -15% en 4 séances et s'enfonce vers 7,26E: il ne reste plus comme soutien court terme que le palier des 7E.

Le titre semble bien parti pour retracer le support oblique court terme qui gravite vers 6,70E, une zone qui a en fait été très peu 'travaillée' (c'est donc un support fragile).





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.61%