Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: rebond en direction de la résistance des 20,2E information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 10:41









(CercleFinance.com) - Casino affiche une forte hausse ce matin à 18,70 E après avoir annoncé le lancement d'un processus de cession de GreenYellow, sa filiale de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables.



Le cours pulvérise la résistance des 17,3E du 29/03 et s'ouvre le chemin des 20,2E, résistance testée au cours de la 1ère quinzaine de février.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +4.87%