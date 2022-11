Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: rachat d'obligation Quatrim 2024 information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir procédé au rachat sur le marché d'un montant nominal de 67,05 millions d'euros de l'obligation sécurisée Quatrim 2024. Les obligations ainsi rachetées seront annulées dans les prochains jours.



Le montant nominal total de l'obligation sécurisée Quatrim 2024 sera alors réduit à 652.775.000 euros. Ces rachats ont été financés par le compte séquestre senior sécurisé, compte dont le solde est nul au 10 novembre.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +13.15%