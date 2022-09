Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: pullback de -4% vers 11,8E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 16:19









(CercleFinance.com) - Casino subit un pullback de -4% vers 11,8E : cela ne crée pas encore une situation critique, mais cela en dit long sur sa vulnérabilité et son incapacité à s'extraire de son canal baissier.

Le support à surveiller reste 10,9E (le plancher annuel du 2 août) car son enfoncement préfigurerait de nouveaux plus bas historiques et probablement le test des 10E (capitalisation tomberait à alors à tout juste 1MdE... l'équivalent d'une grosse PME allemande).





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -3.75%