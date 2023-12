Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: prorogation de la période de sauvegarde accélérée information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce que, par jugement de ce jour, le Tribunal de commerce de Paris a prorogé pour deux mois supplémentaires (du 25 décembre 2023 au 25 février 2024) les procédures de sauvegarde accélérée ouvertes le 25 octobre 2023 au bénéfice de Casino, Guichard-Perrachon et de ses six filiales concernées.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.40%