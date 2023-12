Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: projet de cession aux Mousquetaires et Auchan information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino et le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail annoncent être entrés en négociations exclusives ce jour en vue d'un projet de cession par le groupe Casino de la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés du groupe Casino au profit du Groupement Les Mousquetaires et d'Auchan Retail.



Le projet de cession porte sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliards d'euros (hors immobilier).



Le périmètre de magasins intégrés représente un chiffre d'affaires total pour l'année 2022 d'environ 3,6 milliards d'euros HT (hors essence) pour 313 magasins. L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris par le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail.



Ce projet reste conditionné à la conclusion d'un accord engageant entre les parties qui pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2024 et dont le marché sera tenu informé.



La cotation des actions Casino, suspendue ce jour, reprendra demain matin à l'ouverture.







