Casino: processus de cession de GreenYellow confirmé

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique diffusé ce lundi, Casino confirme avoir lancé un processus de cession de GreenYellow, sa filiale de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année.



'Aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet', précise toutefois le groupe de distribution alimentaire, qui répond ainsi à des rumeurs de marché dont la presse s'est faite l'écho.





