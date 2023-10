Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: procédures de sauvegarde accélérée ouvertes information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Casino annonce l'ouverture de procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice du groupe et de certaines filiales concernant leur dette financière, afin de mettre en oeuvre son plan de restructuration conformément à l'accord de lock-up conclu le 5 octobre.



Dans ce cadre, le Tribunal de commerce spécialisé de Paris a ouvert des procédures de sauvegarde accélérée pour une période initiale de deux mois, qui pourra être renouvelée pour deux mois supplémentaires, et a désigné des administrateurs judiciaires.



En outre, les sociétés Monoprix Holding, Monoprix Exploitation et Cdiscount ont conclu des protocoles de conciliation avec leurs créanciers financiers respectifs, afin de mettre en oeuvre au niveau de chacune de ces sociétés les termes de la restructuration.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -5.04%