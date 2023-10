Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: première cession de magasins aux Mousquetaires information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 08:53









(CercleFinance.com) - En application du protocole signé le 26 mai dernier, Casino indique avoir réalisé la cession au Groupement les Mousquetaires de la première vague de 61 points de vente, sur la base d'une valeur d'entreprise de 209 millions d'euros y compris stations-services.



Les deux groupes de distribution ont aussi étendu leur coopération aux achats aux produits alimentaires de marque distributeur et conclu un accord d'approvisionnement auprès des filières marée et boucherie du Groupement les Mousquetaires.



Ainsi, Casino a encaissé le prix de cession et le Groupement les Mousquetaires a d'ores et déjà pris possession de 58 des 61 points de vente cédés. Leur passage sous enseignes Intermarché ou Netto sera effectif courant octobre.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -3.95%