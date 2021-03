Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : poussée spéculative vers 29,9E Cercle Finance • 18/03/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - Casino bénéficie d'une poussé spéculative vers 29,9E: il s'ensuit un bref retracement du zénith des 29,5E du 13 janvier (avant rechute vers 28,9E, ex-zénith d'ouverture des 14 janvier et 1er février. En cas de franchissement des 29E, Casino pourrait viser 31,5E, l'ex-support du 21 mai 2020.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +5.00%