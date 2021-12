Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : poursuit son redressement vers 22,5E information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 16:34









(CercleFinance.com) - Casino poursuit son redressement vers 22,5E et déboirde l'ex-support des 21,15E avant d'effacer dans la foulée la résistance des 22E du 15/10 au 11/11: la route des 23,8E vient de s'ouvrir, et peut-être mieux, celle des 26,5E, ex-plancher du 03/09/2018

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +3.44%