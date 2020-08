Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino poursuit ses cessions en vendant 5% de Mercialys Reuters • 21/08/2020 à 23:11









(Actualisé avec précisions et contexte) PARIS, 21 août (Reuters) - Casino CASP.PA a annoncé vendredi avoir vendu 5% du capital de Mercialys MERY.PA , poursuivant les cessions d'actifs destinées à réduire son endettement. Le groupe français de grande distribution ramène ainsi sa participation dans la société foncière à 20,3% contre 25,3%, précise-t-il dans un communiqué. "Avec cette opération le groupe Casino va encaisser 26 millions d'euros de produits de cessions qui seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette brute", ajoute-t-il. Casino est engagé dans un vaste plan de cessions d'actifs pour réduire son endettement, dont le niveau inquiète certains investisseurs. Fin juin, la dette financière nette du groupe s'élevait à 4,8 milliards d'euros, un montant en hausse sur un an malgré d'importantes cessions au cours des derniers mois. Casino a déjà vendu au total pour plus de 2,8 milliards d'euros d'actifs - dont plusieurs centaines de magasins Leader Price à son rival allemand Aldi - et il a déclaré qu'il poursuivrait ses cessions pour atteindre son objectif de 4,5 milliards d'euros. (Marc Angrand)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.26% MERCIALYS Euronext Paris +0.36% RALLYE Euronext Paris -1.72%