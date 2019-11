Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : pourrait re-tester rapidement le support des 41,45E Cercle Finance • 22/11/2019 à 17:59









(CercleFinance.com) - Casino retombe vers 42,3E et pourrait re-tester rapidement le support des 41,45E: en cas d'enfoncement, le titre s'en irait chercher le palier 36,4E du 27 août.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -1.69%