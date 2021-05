Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : possible introduction en bourse de GreenYellow Cercle Finance • 17/05/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - GreenYellow prévoit d'investir, sur la période 2021-2025, environ 1,9 milliard d'euros cumulés, conduisant à fin 2025 à une capacité installée de centrales photovoltaïques de près de 2,3 GWc et des projets d'efficacité énergétique pour un volume de plus de 1 900 GWh annuels. Afin de financer son plan d'investissements, GreenYellow étudie différentes options de financement et a notamment décidé avec ses actionnaires d'explorer la possibilité d'une introduction en bourse sur Euronext Paris. L'opération serait composée notamment d'une augmentation de capital ; le Groupe Casino, actionnaire majoritaire de GreenYellow, ayant vocation à le rester. ' Dans un contexte de marché particulièrement porteur pour la transition énergétique, GreenYellow continue d'accélérer son développement et affiche de très fortes ambitions de croissance. Une éventuelle introduction en bourse contribuerait pleinement au financement de nos ambitions ' a indiqué Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -0.29%