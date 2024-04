Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: plusieurs milliers de postes vont être supprimés information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - Casino a annoncé mercredi avoir engagé le projet de transformation de ce qu'il appelle le 'Nouveau Casino', un plan qui devrait se traduire par la suppression de 1293 à 3267 postes.



Dans un communiqué, le distributeur explique que son programme vise à adapter son organisation au nouveau périmètre du groupe, désormais recentré sur les réseaux de proximité.



Il dit aussi vouloir mettre en place un fonctionnement destiné à partager les savoir-faire entre les enseignes et à améliorer son efficacité.



Si le siège de Saint Etienne est appelé à conserver 1010 postes sur les 1564 existants, le projet de réorganisation prévoit au total 1293 suppressions nettes de postes de cadres.



Le plan prévoit également, à défaut de trouver des repreneurs, la fermeture d'hypermarchés et supermarchés et de certaines plateformes logistiques, soit la suppression de 1974 postes supplémentaires.



Casino indique que ce plan vise à assurer la pérennité du groupe et à renouer progressivement avec la croissance, avec l'objectif affiché de devenir le leader du commerce de proximité en France.



En renforçant ses partenariats en matière d'achats avec Intermarché et Auchan, Casino explique qu'il va désormais faire partie d'une alliance 'puissante', pesant près de 30% de part de marché et couvrant un

spectre large de gros fournisseurs (alimentaires et non-alimentaire), et ce pour une durée de dix ans.



Philippe Palazzi, le nouveau directeur général, indique que ce recentrage sur les marques de proximité doit permettre d'engager une nouvelle trajectoire de développement.



'Nous allons investir significativement dans les points de vente d'ici 2028 afin de les moderniser et les réhumaniser', a-t-il précisé.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +6.00%