Casino, plus forte baisse du SRD à la clôture du lundi 31 janvier 2022

(AOF) - Casino (-13,81% à 19,59 euros)

Casino a débuté la semaine du mauvais pied, dans le sillage d'un profit warning. Le distributeur a entraîné dans son sillage son concurrent, Carrefour, dernier du CAC 40. Vendredi soir, dans un bref communiqué, le groupe stéphanois annoncé qu'il s'attendait désormais à un repli de 1,7%, à environ 1,28 milliard d'euros, de son Ebitda pour les enseignes de distribution en France. Il tablait auparavant sur une croissance par rapport aux 1,304 milliard d'euros enregistrés en 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de distribution alimentaire créé en 1898 présent en France, Brésil et Colombie ;

- Distributeur pesant 31,9 Mds€ organisé en 3 branches : France Retail sous les enseignes Casino, Monoprix, Franprix, Spar et Vival pour 48 % des ventes, Latin Retail en Amérique latine pour 46 % sous enseignes Assaï, GPA et extra au Brésil, Exito et Libertad en Colombie et, enfin, l’e-commerce pour 6 % sous la marque CDiscount ;

- Modèle d’affaires fondé sur des marques à identités fortes, sur la transformation digitale, sur l’innovation et les partenariats et sur un maillage centré sur les régions les plus dynamiques ;

- Capital verrouillé par le holding Rallye (52 % du capital), lui-même filiale de Euris, détenue par Jean-Charles Naouri, président directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière toujours tendue avec des capitaux propres de 6,1 Mds€ face à une dette nette ramenée à 4,6 Mds€.

Enjeux

- Stratégie d’innovation dynamique : gestion et monétisation des data au sein de RelevanC, offre de cloud avec ScaleMax / déploiement de l’offre CDiscount à 900000 sites marchands européens et partenariat avec 3 leaders européens de l’e-commerce donnant accès à 230 millions de clients / déploiement de magasins autonomes et applications dédiées selon les marques / digitalisation des plateformes logistiques et de livraison avec Amazon et Ocado ;

- Stratégie environnementale : capitalisant sur l’expertise photovoltaïque « Green Yellow » avec un pipeline de 809 MWp et sur l’offre de produits bio, en points de vente Casino / visant une réduction d’émissions de CO2 de 18 % en 2025 et de 38 % en 2030 (vs 2015) ;

- Poursuite des gains de parts de marché de Floa Bank, ex-Banque Casino ;

- Vers une simplification des actifs latino-américains, débouchant sur une participation directe dans GPA (41 %) et Assai (41 %) ;

- Après la cession de Leader Price, attente de cessions de 1,7 Md€ pour renforcer le bilan.

Défis

- Expansion de Green Yellow en Europe de l’Est et en Afrique ;

- Spéculations récurrentes sur un rapprochement avec Alibaba, Amazon (partenaire opérationnel en France) et sur les intentions du tchèque Kretinski, déjà détenteur de 4 % du capital;

- Objectif d’une hausse de l’autofinancement libre ;

- Suppression du dividende.