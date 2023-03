Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: plombé par une dégradation chez Moody's information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Casino recule de 4% sous le poids d'une dégradation par Moody's de ses notes, de 'B3' à 'Caa1' pour la note de famille d'entreprise (CFR) et de 'B3-PD' à 'Caa1-PD' pour la note de probabilité de défaut (PDR), avec des perspectives 'négatives'.



'La dégradation reflète la poursuite des pertes de parts de marché sur le marché français de la distribution, la poursuite des flux de trésorerie disponibles négatifs en France et une réduction des marges de la distribution française en 2022', explique l'agence de notation.



Moody's met aussi en avant un endettement toujours très élevé, un faible profil de liquidité, un environnement économique de plus en plus difficile pour les distributeurs alimentaires en France, et une exposition accrue de Casino à la France.





