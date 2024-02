Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: plans de sauvegarde arrêtés par le Tribunal information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Casino annonce que le Tribunal de commerce de Paris, après avoir notamment constaté que l'ensemble des conditions suspensives avaient été satisfaites, a arrêté les plans de sauvegarde accélérée du groupe et de ses filiales concernées.



Le Tribunal a désigné des commissaires à l'exécution du plan pour la durée des plans de sauvegarde accélérée (quatre années). Les jugements de ce jour sont susceptibles d'appels qui, à l'exception de celui du ministère public, n'ont pas d'effet suspensif.



En l'absence de recours suspensif, il est envisagé que l'ensemble des opérations prévues par la restructuration financière soit réalisé le 27 mars, sous réserve de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif aux différentes émissions de titres prévues.





Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris 0.00%